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İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 1'i çocuk 8 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere katılan 8 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, göğsünden vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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