İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale ederek bir Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Raid Ebu Tayr'ın Han Yunus kentinin doğusunda katıldığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eyleminde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 10'u çocuk 50 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

