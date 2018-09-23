İsrail askerleri Gazze'de 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sırasında 1 Filistinli şehit oldu, 20 kişi yaralandı.

Gazze'nin doğusunda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği yaktı, havai fişek fırlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1'i ağır 20 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

