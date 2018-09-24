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İsrail askerleri Gazze'de 1 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:06 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze'deki barışçıl gösterilere müdahalesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, biri AA serbest kameramanı 10 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, aralarında Anadolu Ajansı serbest kameramanının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Filistinliler, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. İsrail askerleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

- AA serbest kameramanı yaralandı

Yaralılar arasında yer alan Anadolu Ajansı serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf ise görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün doğrudan ayağına isabet ettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin kurşununun kamerasına da isabet ettiğini söyleyen Savvaf, kamerasının bir kısmının parçalandığını aktardı.

Savvaf, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde kendisine müdahalede bulunduğunu, yarasının hafif olduğunu dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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