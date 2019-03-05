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İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Kudra, açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" faaliyetleri kapsamında çok sayıda Filistinli, akşam saatlerinde Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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