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İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere katılan 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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