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İsrail askerleri Gazze'de 7 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:58 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de 7 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisine müdahalesinde 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterisine katılan 7 Filistinli, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı." denildi.

Bakanlık dün akşam da Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere katılan 19 Filistinlinin İsrail müdahalesi sonucu yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Gazze israil müdahale

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