İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti, 21'ini yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 21 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, 21 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Komitesi, 26'ncı haftasını geride bırakan bugünkü gösterileri "Kuşatmayı Kırma Cuması" olarak adlandırdı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!
TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum