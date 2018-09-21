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İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti, 21'ini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze'deki barışçıl gösterilere müdahalesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu, 21 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 21 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin şehit olduğunu, 21 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Yüksek Komitesi, 26'ncı haftasını geride bırakan bugünkü gösterileri "Kuşatmayı Kırma Cuması" olarak adlandırdı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze israil

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