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İsrail askerleri Gazze'de Filistinli bir çocuğu şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilere ateş açarak müdahale ettiği, olayda karnından yaralanan 15 yaşındaki Mesyara Ebu Şelluf'un şehit olduğu belirtildi.

Gazze sınırındaki gösterilerde ayrıca 6 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" israil

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