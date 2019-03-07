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İsrail askerleri Gazze’de Filistinli genci öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı.Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Saif Eldin Emad Ebu-Zaid’in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerleri Gazze’de Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı.
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Saif Eldin Emad Ebu-Zaid’in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 4 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.
Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında akşam saatlerinde Gazze’nin doğu sınırında bir araya gelerek protestolar düzenliyor. İsrail askerlerinin 30 Mart 2018’den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230’dan fazla Filistinli öldü, 30 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri Gazze’de Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri Gazze’de Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri Gazze’de Filistinli genci öldürdü

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