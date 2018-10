İsrail Askerleri Gazze’de İki Filistinli Göstericiyi Öldürdü

Gazze Şeridi’yle İsrail’i ayıran çiti protesto için toplanan Filistinli gruba İsrail polisi silahla müdahale etti. Biri 13 diğeri 24 yaşında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin kontrolünü elinde tutan Hamas’ın çağrısıyla toplanan binlerce Filistinli, çit boyunca beş bölgede lastik yaktı, polise taş attı ve İsrail-Mısır ablukasını protesto eden sloganlar attı.

İsrail ordusu, 20 bin protestocunun askerlere patlayıcı madde ve el bombası attığını, askerlerin de biber gazı ve mermiyle yanıt verdiğini açıkladı.

Filistinliler’in iki noktada çiti delmeyi başardıkları ancak İsrail topraklarına giremedikleri de bildirildi.

İsrail hava kuvvetleri, bölgeye iki hava saldırısı düzenledi.

Hamas’ın geçen Mart ayında başlattığı ve her Cuma düzenlenen gösterilerde neredeyse her hafta can kayıpları yaşanıyor. Son sekiz ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 147. Bunlardan 33’ü 18 yaşın altındaki çocuklar.