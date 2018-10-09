HABER

İsrail Askerleri Gazze’de İki Filistinli Göstericiyi Öldürdü

09.10.2018 03:20 | Son Güncelleme

Gazze’nin kontrolünü elinde tutan Hamas’ın çağrısıyla toplanan binlerce Filistinli, çit boyunca beş bölgede lastik yaktı, polise taş attı ve İsrail-Mısır ablukasını protesto eden sloganlar attı. Gösteride biri 13 diğeri 24 yaşında iki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Askerleri Gazze’de İki Filistinli Göstericiyi Öldürdü

Gazze Şeridi’yle İsrail’i ayıran çiti protesto için toplanan Filistinli gruba İsrail polisi silahla müdahale etti. Biri 13 diğeri 24 yaşında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin kontrolünü elinde tutan Hamas’ın çağrısıyla toplanan binlerce Filistinli, çit boyunca beş bölgede lastik yaktı, polise taş attı ve İsrail-Mısır ablukasını protesto eden sloganlar attı.

İsrail ordusu, 20 bin protestocunun askerlere patlayıcı madde ve el bombası attığını, askerlerin de biber gazı ve mermiyle yanıt verdiğini açıkladı.

Filistinliler’in iki noktada çiti delmeyi başardıkları ancak İsrail topraklarına giremedikleri de bildirildi.

İsrail hava kuvvetleri, bölgeye iki hava saldırısı düzenledi.

Hamas’ın geçen Mart ayında başlattığı ve her Cuma düzenlenen gösterilerde neredeyse her hafta can kayıpları yaşanıyor. Son sekiz ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 147. Bunlardan 33’ü 18 yaşın altındaki çocuklar.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Rusya ve Hindistan Arasında Nükleer AnlaşmaRusya ve Hindistan Arasında Nükleer Anlaşma
‘Hindistan İran’dan Petrol Alımına Devam Edecek’‘Hindistan İran’dan Petrol Alımına Devam Edecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.