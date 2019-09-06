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İsrail askerleri Gazze'de iki Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de iki Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ali Sami el-Eşkar (17) ile kimliği henüz belirtilmeyen bir Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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