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İsrail askerleri Mescid-i Aksa’da 2 Filistinliyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 19:55 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda “bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları” iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa’nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi. Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan 2 Filistinlinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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