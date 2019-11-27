HABER

İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 02:49 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Nablus'ta 15 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan arbedede 15 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail askerlerinin himayesinde Nablus'taki Yusuf Türbesi'ne baskın düzenledi. İsrail askerleri, taş atarak karşılık veren Filistinli gençleri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise türbe çevresinde çıkan arbedede 15 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Nablus'un doğusunda bulunan Yusuf Türbesi, Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli arkeologlar ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Arnavutluk’taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir’e getirildiArnavutluk’taki depremde yaralanan Türk vatandaşı İzmir’e getirildi
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Yusuf Türbesi

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

İki hindiyi affetti! Artık orada yaşayacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.