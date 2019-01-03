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İsrail askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, Filistin resmi televizyonu muhabirlerinden Bekir Abdulhak ve sağlık çalışanı Yasin İmran plastik mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi

NABLUS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Rafidya Devlet Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Nablus kentinde çıkan olaylarda, Filistin resmi televizyonu muhabirlerinden Bekir Abdulhak ayağından, sağlık çalışanı Yasin İmran çenesinden plastik mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Görgü şahitleri Nablus kentinde "Yusuf makamı" olarak bilinen yerde ayin düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimcileri korumak için bölgeye gelen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığını söyledi.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin, İsrail güçlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdiği belirtildi.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Nablus

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