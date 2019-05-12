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İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2019 08:37 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyerek namaz kılanları zorla çıkarttı.

İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail askerlerinin Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Mescid-i Aksa’nın avlusunu kuşatarak, namaz kılan Müslumanları zorla çıkarttı. Mescidi Aksa'nın boşaltmasına tepki gösteren namaz kılanları ile askerler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri ibadet edenlere gaz ve ses bombaları atarak, birçok kişiyi darp etti. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'deki ibadet edenlere müdahalesinde 12 kişinin yaralandığı aktardı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
israil Mescidi Aksa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi reis bir sefer düzenle kınamayla olmuyor yahudi gülüyor bedellilerle çürüklerden bir ordu hazırla el aksada cuma namazı kılalım mübarek ramazan günü
israil yine azdı.. ama arap kralı dinsizler onların çanağını yaladıkça müslümanlara zulüm bitmez.. suudiler ve diğer ortadoğu şeyhleri prensleri teker teker idam edilmeli Allah korkusu olan insanlar halk tarafından devlet başlarına getirilmeli.. ama arap halklar o kadar ziyan ki akıl noksanı ve nefsiyle yaşamaya alışmışlar..bencillikten hiçbişey görmek istemiyorlar.. bu sebeple soydaşlarına ve islam alemine bütün devletler küfür ile saldırıyor öldürüyor özellikle yahudiler.. içten pazarlıklı aşağalık toplum lanetlenmişler güruhu..
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