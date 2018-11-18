HABER

İsrail askerleri Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:11 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentine bağlı Ebu Kaş beldesine baskın düzenledi.

Askerlerin Filistinlilere ait dükkanlarda arama yaptığı sırada baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Filistinliler tarafından atılan taşa, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Olayda 20 yaşındaki bir Filistinli gerçek mermi ile omuzundan yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Aycı'nın düğününe katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan İlker Aycı'nın düğününe katıldı
Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Ebu Kaş Ramallah

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.