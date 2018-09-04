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İsrail askerleri sınırdaki ABD protestosuna müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen ABD'nin UNRWA kararının protesto edildiği gösteriye müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 25 kişi yaralandı

GAZZE (AA) - Gazzelilerin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları durdurma kararını protesto ettiği eyleme İsrail askerleri müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin ABD'nin UNRWA kararını protesto amacıyla Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda bir araya gelen Filistinlilere müdahale ettiğini, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 25 kişinin olaylarda yaralandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyt Hanun Filistin Gazze

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