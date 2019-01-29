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İsrail askerleri Suriye'de bir sığınmacı kampına baskın düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Suriye'nin Kuneytra ilindeki bir sığınmacı kampına baskın yaptı - Askerler, aramak üzere girdikleri evde bir sivilin silahlı direnişiyle karşılaştı - Bunun üzerine kampta rastgele ateş açan İsrail askerleri, direnen kişiyi öldürdü, 5 sivili yaraladı - İsrail ordusu askerlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu

İsrail askerleri, Suriye'de baskın düzenledikleri bir kampta silahlı direnişle karşılaşmaları üzerine ateş açarak 1 kişiyi öldürdü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sivili yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de, sınıra yakın Kuneytra ilinin Cebete el Haşab beldesindeki bir sığınmacı kampına 15 civarında İsrail askeri baskın yaptı.

Bir evi basan askerlerin, içerideki silahlı bir kişinin tepkisiyle karşılaşması üzerine çatışma çıktı.

Direnen kişiyi öldüren askerler, kampta rastgele ateş açarak aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 sivili yaraladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Suriye sınırında izole edilmiş bir yerleşim bölgesinde bulunan İsrail askerlerinin üzerine ateş açıldı." ifadesini kullandı.

İsrail askerlerinin ateşe karşılık verdiğini belirten Adraee, askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu ancak ölen ve yaralanan sivillere değinmedi.

İsrail, pazartesi günü Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da geçen hafta, İsrail ordusunun Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

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israil Suriye

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