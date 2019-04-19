İsrail askerleri, tutuklu bir Filistinlinin evini yıktı

BATI ŞERİA (AA) - İsrail askerleri, Filistinli tutuklu Arafat İrfaiyye'nin Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde bulunan evini yıktı.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgeye gelen İsrail ordusundan bir grup asker, işgal altındaki Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Arafat İrfaiyye'nin evini yıkmaya başladı.

Yıkma işleminin gerçekleştiği evin üçüncü katta bir apartman dairesi olduğunu belirten tanıklar, İsrail ordusuna ait küçük buldozerlerin dairenin duvarlarını yıktığını aktardı.

Evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençlere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistinli İrfaiyye, 27 Şubat'ta Kudüs'te İsrailli bir yerleşimciyi öldürmekle suçlanıyor.

