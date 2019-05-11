HABER

İsrail askerleri ve yerleşimciler El-Halil'de Filistinli aileyi darp etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 02:20 | Son Güncelleme

İsrail askerleri ve yerleşimciler El-Halil'de Filistinli aileyi darp etti

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir aile, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından darp edildi.

İnsan Hakları Savunucuları Topluluğunda aktivist olan ve şiddete uğrayan aileden olan İmar Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve tüm aile fertlerinin, Tel Rumeyde Mahallesinde İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından darp edildiğini söyledi.

Kendisi, eşi Fayize (42), çocukları Avni (20), Muhammed (17) ve Salih'in (13) darp edildiklerini ve bir süre askerler tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakıldıklarını kaydeden Ebu Şemsiyye, "Bu saldırılar, İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin bölgedeki ihlallerini ve uygulamalarını belgeleyen aktivist ve vatandaşları hedef alıyor. Bu şekilde işgal güçlerinin suçlarının belgelenmesi engellenmeye çalışılıyor." dedi.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Son yıllarda yaklaşık bin Filistinli, İsrail'in baskı politikaları ve yerleşimcilerin bu türden saldırıları nedeniyle bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Suriye operasyonuna ilişkin açıklamaKazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Suriye operasyonuna ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp el halil Filistinli aile

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

F.Bahçe'den 76 sayılık tarihi fark!

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Maltepe’de reklam atölyesinde yangın

Maltepe’de korkutan yangın

Dışişleri'nden Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.