İsrail askerleri ve yerleşimciler El-Halil'de Filistinli aileyi darp etti

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir aile, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından darp edildi.

İnsan Hakları Savunucuları Topluluğunda aktivist olan ve şiddete uğrayan aileden olan İmar Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve tüm aile fertlerinin, Tel Rumeyde Mahallesinde İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından darp edildiğini söyledi.

Kendisi, eşi Fayize (42), çocukları Avni (20), Muhammed (17) ve Salih'in (13) darp edildiklerini ve bir süre askerler tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakıldıklarını kaydeden Ebu Şemsiyye, "Bu saldırılar, İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin bölgedeki ihlallerini ve uygulamalarını belgeleyen aktivist ve vatandaşları hedef alıyor. Bu şekilde işgal güçlerinin suçlarının belgelenmesi engellenmeye çalışılıyor." dedi.

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Son yıllarda yaklaşık bin Filistinli, İsrail'in baskı politikaları ve yerleşimcilerin bu türden saldırıları nedeniyle bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, çok sayıda yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

