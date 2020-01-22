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İsrail askerleri zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nin El Halil kentinin güney bölgesindeki Ebu el-Riş kontrol noktasında bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nin El Halil kentinin güney bölgesindeki Ebu el-Riş kontrol noktasında bıçak taşıdığı iddiasıyla zihinsel engelli Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, 28 yaşındaki Filistinli gencin isminin Muhammed Khaled Ebu Türki olduğunu açıkladı. Ebu Türki’nin ailesi, gözaltına alınan 28 yaşındaki gencin zihinsel engelli olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.

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