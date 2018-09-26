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İsrail askerlerinden ablukanın kaldırılması gösterisine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir kişi gerçek mermiyle yaralandı

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, onlarcası göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yüzlerce Filistinli, Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesinin, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönme haklarını vurgulamak için yaptığı çağrı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önünde gösteri düzenledi.

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.

Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün, Filistinli mültecilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladıklarını ve ablukanın kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, hedefine ulaşıncaya ve abluka tamamen kaldırılıncaya kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rıdvan, "ABD'nin, Filistin davasını tasfiye etme projeleri kabul görmeyecek." diye konuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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1 yaralı Gazze Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı gösteri müdahale

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