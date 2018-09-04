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İsrail askerlerinden Filistinli gazetecilerin "dayanışma gösterisine" müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinden Filistinli gazetecilerin "dayanışma gösterisine" müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri cezaevlerindeki meslektaşlarına destek vermek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinli gazetecilere ses bombasıyla müdahale etti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası öncülüğünde bir grup gazeteci geçen ay İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli gazeteci Ali Dar Ali'nin serbest bırakılması için Ramallah yakınlarındaki Ofer Cezaevi önünde gösteri düzenledi.

Meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep eden gazeteciler Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik ihlallerine tepki gösteren ifadelerin yazılı olduğu döviz ve pankartlar taşıdı.

İsrail askerleri ise gösteri düzenleyen gazetecilere ses bombalarıyla müdahale etti.

- İsrail suçlarını örtbas etmek için gazetecileri hedef alıyor

Grup adına açıklama yapan Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçları örtbas etmek için gazetecileri hedef aldığını söyledi.

Ebu Bekir, "İsrail'in hesap vermesi ve cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılması için Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve insan hakları örgütleri nezdinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.

"Filistin TV"de görev yapan Ali Dar Ali, 15 Ağustos'ta İsrail güçlerince Ramallah yakınlarındaki evinden gözaltına alınmıştı.

Filistinli kayaklar, İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazetecinin bulunduğunu belirtiyor.

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Filistin gazeteci gösteri israil müdahale

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