İsrail askerlerinden Gazze sınırındaki gösterilere gazla müdahale

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İsrail askerleri, barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak için Gazze'nin doğu sınırına akın eden Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Gösterilerde yaralananlara sağlık hizmeti vermek için bölgede bulunan ilk yardım görevlileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilenen onlarca göstericinin sahada tedavi edildiğini belirtti.

Gazze'de bugün 30 Mart Toprak Günü'nün 43. yılı dolayısıyla Filistinli tüm grupların katılacağı "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Filistinli, "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırına akın etti.

- Heniyye'den gösteri yerlerine ziyaret

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Gazze'de bulunan Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet ile Gazze'nin doğusunda göstericilerin toplandığı bölgeyi ziyaret etti.