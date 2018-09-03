İsrail askerlerine uyuşturucu gözaltısı

Soruşturma kapsamında bazı sivillerin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu adım İsrail ordusundaki askerler arasında uyuşturucunun yasaklanması için alınan önlemlerin parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait Özel Soruşturma Birimi tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan 35 asker gözaltına alındı.

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmada uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 35 İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Araştırmada, geçen yıl İsrail ordusunda görev yapan askerlerin yüzde 54,3'ünün en az bir defa uyuşturucu madde kullandığına dikkat çekilmişti.

İsrail ordusundaki askerlerin uyuşturucu kullanımı geçen yıla kadar suç kabul ediliyor ve hapis cezası da dahil olmak üzere bazı cezalar uygulanıyordu. Ancak İsrail ordusu, Ocak 2017'den itibaren bu yasağı esneterek, askerlerin görev yaptıkları üslerin dışında 5 defadan fazla olmamak üzere uyuşturucu kullanımına hapis cezası yerine disiplin cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Uzmanlar, bu kararın hem uyuşturucu kullanan askerlere karşı yürütülen soruşturmaların yol açtığı maddi yükten kurtulmak hem de askerlere ikinci bir şans vermek için alındığını dile getiriyor.

