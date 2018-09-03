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İsrail askerlerine uyuşturucu gözaltısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 İsrail askeri uyuşturucu ticareti yapmak veya kullanmaktan gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturmada uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 35 İsrail askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait Özel Soruşturma Birimi tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan 35 asker gözaltına alındı.

Açıklamada, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan askerlerden büyük bir bölümünün rütbesiz olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında bazı sivillerin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu adım İsrail ordusundaki askerler arasında uyuşturucunun yasaklanması için alınan önlemlerin parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan askerlerin ilerleyen günlerde askeri mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

- İsrail askerlerinin yarısından fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (IADA) haziran ayında yayımladığı araştırmada, İsrailli askerler arasında uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığına işaret edilmişti.

Araştırmada, geçen yıl İsrail ordusunda görev yapan askerlerin yüzde 54,3'ünün en az bir defa uyuşturucu madde kullandığına dikkat çekilmişti.

İsrail ordusundaki askerlerin uyuşturucu kullanımı geçen yıla kadar suç kabul ediliyor ve hapis cezası da dahil olmak üzere bazı cezalar uygulanıyordu. Ancak İsrail ordusu, Ocak 2017'den itibaren bu yasağı esneterek, askerlerin görev yaptıkları üslerin dışında 5 defadan fazla olmamak üzere uyuşturucu kullanımına hapis cezası yerine disiplin cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Uzmanlar, bu kararın hem uyuşturucu kullanan askerlere karşı yürütülen soruşturmaların yol açtığı maddi yükten kurtulmak hem de askerlere ikinci bir şans vermek için alındığını dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
asker israil uyuşturucu

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