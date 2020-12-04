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İsrail askerlerinin ağır yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

04.12.2020 21:34 | Son Güncelleme:
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah’ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyündeki protestoda ağır yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.İşgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah’ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyünde Filistinliler, bugün İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı protesto gerçekleştirmişti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah’ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyündeki protestoda ağır yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah’ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyünde Filistinliler, bugün İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı protesto gerçekleştirmişti. Protesto sırasında İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 1’i çocuk 5 Filistinliyi yaralamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada karnından ağır yaralanan çocuğun ismi Ali Ayman Nasr Abu Alia olarak açıklanırken, Ramallah’taki Filistin Tıp Kompleksi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yaşanan olayı protesto etmek için Filistinliler hastaneye akın etti. İsrail karşıtı sloganlar atan Filistinliler, hayatını kaybeden Filistinli çocuk Ali Ayman Nasr Abu Alia’nın intikamının alınmasını istedi.

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