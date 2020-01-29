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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 02:08 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri El-Bire kentinin kuzey girişindeki göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Müdahalede 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 3'ünde yanıklar oluştuğu, 2 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Plastik mermiyle yaralananların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria yüzyılın anlaşması

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