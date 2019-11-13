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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:45 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) – İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yer alan El-Arrub Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerlerinin bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Yaralı Filistinli tedavi edilmek üzere bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin, Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protestolar sırasında da bir göstericiyi doğrudan göz yaşartıcı gaz kapsülüyle vurduğu kaydedildi. Filistinli göstericinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü şahitleri İsrail askerlerinin buradaki müdahalede de göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandığını aktardı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabahtan itibaren hava saldırıları düzenliyor. Saldırılarda dünden bu yana 23 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.

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