HABER

İsrail askerlerinin Filistinli baba-oğula işkence görüntüleri yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Filistinli baba-oğula işkence görüntüleri yayınlandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla gözaltına aldıkları Filistinli baba-oğula işkence ettikleri anı gösteren bir görüntü yayınlandı.

İsrail'in kuzeyindeki Yafa Askeri Mahkemesi'nin askerlerin Filistinli bir baba ile oğluna işkence ettiği anları gösteren görüntüye daha önce getirilen yayın yasağını kaldırması üzerine İsrail basınında yer alan görüntülerde, kimlikleri açıklanmayan Filistinli bir baba ile 15 yaşındaki oğluna gözaltına alındıktan sonra bir askeri aracın içerisinde işkence edildiği görülüyor.

Gözleri ve elleri bağlı olan Filistinli baba ile oğlunu darp eden İsrail askerlerinden birinin, "Bu senin partin. Selam söyle" diye bağırdığı duyuluyor.

Araçta bulunan bir asker tarafından kaydedildiği belirtilen görüntünün ortaya çıkmasının ardından, videoya yayın yasağı getirilmiş ve görüntüde yer alan işkenceci 5 asker 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Açılan soruşturmanın ardından söz konusu görüntünün "Filistinli bir şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri" iddiasıyla 8 Ocak'ta Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli baba ile 15 yaşındaki oğlunun bir askeri üsse götürülürken yolda araç içerisinde işkenceye maruz kaldığı anlara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İşkenceci 5 askerden 4'ü geçen hafta görülen davada 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer askere ise "olayda fazla payı olmadığı" gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmişti.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”Adalet Bakanı Gül: “Staj sürelerini uzatarak hakim ve savcı yardımcılığını getireceğiz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’teCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malazgirt’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işkence

En Çok Okunan Haberler

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık verilen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı

Vatandaşlık verilen Suriyeliler konusunda cevap geldi

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.