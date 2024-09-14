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İsrail askerlerinin katlettiği Ayşenur'a veda

14.09.2024 14:07
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Batı Şeria'da İsrailli bir askerin keskin nişancı tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'ın Didim ilçesine getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim Merkez Camisinde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

İsrail askerlerinin katlettiği Ayşenur'a veda

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Ardından ise Eygi'nin cenazesi Didim Merkez Camisine götürüldü. Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

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DAVUTOĞU'NDAN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Öte yandan helallik alınması öncesi baba Eygi'yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı dileklerini iletti.

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Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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İSRAİL ASKERİ EYGİ'Yİ KATLETMİŞTİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün yurtta törenlerle karşılanmıştı.

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine getirilmişti.

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EYGİ BİR İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİYDİ

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın İsrail cenaze
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