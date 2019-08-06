İsrail askerlerinin sakat bıraktığı Filistinliler hayata sporla tutunuyor

Basim ed-Duhani, 29 Haziran 2018'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ ayağını kaybettiğini ve hayatına eskisi gibi devam edemez olduğunu söyledi.

- Ayaklarını kaybetmiş olsalar da güçlü bir bedene sahip olmak istiyorlar

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan "Oksijen Gym" isimli spor salonuna düzenli olarak devam eden Filistinli 4 arkadaş, hem fiziksel güçlerini korumaya hem de hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor.

Vurulmadan önce altı ay süreyle fitnessa yaptığını belirten Duhani, ancak ayağını kaybetmesinin ardından sporu bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sporu bıraktıktan sonra vücudunun eski gücünü kaybetmeye başladığını dile getiren Duhani, hareketsizliğin neden olduğu hastalıklara yakalanmamak için 3 ay önce yeniden spora başlamaya karar verdiğini kaydetti.

"Ayağımın biri olmadığı için bu sporu eskisi kadar kolay yapamıyorum." diyen Duhani, daha çok göğüs ve kol kaslarını güçlendiren hareketler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

- İsrail'in durdurmak istediği hayatlarına devam ediyorlar

18 Mayıs 2018'de sağ ayağını kaybetmesinden önce iki yıl boyunca bu spora devam ettiğini aktaran Muhammed el-Ahras ise "Sakatlandıktan sonra vücudum zayıflamaya ve etrafımdaki insanlar bana engelli gözüyle bakmaya başladı. Ben de bu algıyı değiştirmek istedim." diye konuştu.

Arkadaşlarının da teşvikiyle yeniden eski sevdiği spora ve aktif hayatına geri döndüğünü dile getiren Ahras, "Engelli olmanın zorluklarını yenmek ve İsrail'in hareketimi kısıtlayarak durdurmak istediği hayatıma devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.