HABER

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Filistinli şehit Seyfeddin Ebu Zeyd'in annesi Maha: "Seyf küçük bir çocuktu, soğukkanlılıkla öldürülmesi için ne yaptı?"

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit düşen 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ebu Zeyd'in cenaze namazı, onlarca Filistinlinin katılımıyla Ez-Zeytun mahallesindeki Musab bin Umeyr camisinde kılındı.

Ebu Zeyd'in naaşı, bölgedeki kabristana defnedilirken, cenaze evinde duygusal anlar yaşandı.

Filistinli şehit Ebu Zeyd'in annesi Maha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seyf küçük bir çocuktu, soğukkanlılıkla öldürülmesi için ne yaptı?" dedi.

Oğlunun barışçıl gösterilere katılmak için dün akşam saatlerinde evden çıktığını söyleyen Maha, "Geç kalmayacağını söylemişti ancak artık asla eve dönmeyecek." diye konuştu.

Filistinli anne, tüm dünyayı, "İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuklar aleyhinde işlediği suçları durdurmaya" çağırarak, "İsrail, kadın, çocuk, genç demeden Filistinlileri soğuk kanlılıkla öldürüyor." ifadesini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Mimar Koca kanseri yenme hikayesini kadınlar için anlattıMimar Koca kanseri yenme hikayesini kadınlar için anlattı
Kayıp annesini Müge Anlı’da aramıştıKayıp annesini Müge Anlı’da aramıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Çocuk Filistin şehit

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.