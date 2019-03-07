İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit düşen 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ebu Zeyd'in cenaze namazı, onlarca Filistinlinin katılımıyla Ez-Zeytun mahallesindeki Musab bin Umeyr camisinde kılındı.

Ebu Zeyd'in naaşı, bölgedeki kabristana defnedilirken, cenaze evinde duygusal anlar yaşandı.

Filistinli şehit Ebu Zeyd'in annesi Maha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seyf küçük bir çocuktu, soğukkanlılıkla öldürülmesi için ne yaptı?" dedi.

Oğlunun barışçıl gösterilere katılmak için dün akşam saatlerinde evden çıktığını söyleyen Maha, "Geç kalmayacağını söylemişti ancak artık asla eve dönmeyecek." diye konuştu.

Filistinli anne, tüm dünyayı, "İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuklar aleyhinde işlediği suçları durdurmaya" çağırarak, "İsrail, kadın, çocuk, genç demeden Filistinlileri soğuk kanlılıkla öldürüyor." ifadesini kullandı.