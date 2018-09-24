İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu dün şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu şehit düşen Filistinli İmad Davud İşteyvi (21), kentin doğusundaki Salahaddin Eyyubi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında defnedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit olduğunu, 20 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İşteyvi'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 185'e yükselmiş oldu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

