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İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında bugün düzenlenen eylemde İsrail askerlerinin ateşiyle başından yaralanan Muntasır Muhammed İsmail el-Baz isimli 17 yaşındaki Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, önceki açıklamasında, İsrail askerlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 1 Filistinlinin başından ağır yaralandığını aktarmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bureyc Büyük Dönüş şehit

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