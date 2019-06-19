İsrail askerlerinin yaraladığı 60 yaşındaki Filistinli öldü

İşgal altındaki Kudüs’te İsrail askerleri tarafından yaralanan Musa Ebu Mayyalah hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Şufat Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlı insanların bulunduğu onlarca Filistinliye müdahale etti. Baskın sırasında yaralanan 60 yaşındaki Musa Ebu Mayyalah bugün hayatını kaybetti.

Ebu Mayyalah, Kudüs’te bir hastaneye kaldırılmadan önce kendisine uygulanan şiddet nedeniyle kaburga kemiklerinin kırıldığını söyledi.

İsrail’in Ebu Mayyalah’a yönelik acımasız saldırısı ve Filistin halkına yönelik ağır ihlalleri Filistinli insan hakları grupları tarafından şiddetle kınandı.

