İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu

Açıklamada, yürüyüşlerde Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar gönderildiği ve 2 Filistinlinin sınır çitlerini aşarak İsrail tarafına geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilere yaklaşık 16 bin Filistinlinin katıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca Kudra, yaralanma şekillerinden, "İsrail işgal güçlerinin katliam yapmak için kasıtlı olarak öldürücü güç kullandığının" anlaşıldığını, yaralıların durumunun karmaşık ve ağır olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin, dün Gazze Şeridi'nde düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine açtığı ateş sonucu ağır yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da İsrail'in eylemcilere yönelik vahşi katletme yöntemleri, tehdit ve işlediği tüm suçlara rağmen Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmayı sürdüreceğini ifade etti.

Filistin bayrakları taşıyan grup, barışçıl göstericilere katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında 5 ayrı noktada toplanmış, İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösterilere müdahale etmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

