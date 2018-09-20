İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli çocuk daha şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Mümin Ebu İyade'nin şehit olduğu duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail askerlerinin Gazze sınırında dün düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 5 kişinin gerçek mermilerle yaralandığını, 8 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini açıklamıştı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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