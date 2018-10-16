İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sahil sınırında dün düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 27 yaşındaki Saddam el-Abd Muhammed Ebu Şelaş'ın şehit olduğunu belirtti.
Filistinliler dün "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle kuzey sahil sınırında gösteri düzenlemişti. Bazı eylemcilerin teknelerle denize açıldığı gösterilere müdahale eden İsrail deniz kuvvetleri, biri gazeteci 32 Filistinliyi yaralamıştı.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi'nin çağrısı üzerine Filistinliler 29 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey sahil sınırında gösteriler düzenliyor.
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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