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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:02 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 36'sı yaralandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde boynundan yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu boynundan yaralanan 28 yaşındaki Filistinli Rami Vail Kahman'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca gösterilerde 6'sı çocuk, 9'u kadın 36 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık daha önce İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu 25 Filistinlinin yaralandığını, boynundan yaralanan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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