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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 08:58 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine dünkü müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin, dün Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde göğsünden yaralanan 24 yaşındaki Habib el-Mısri'nin şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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