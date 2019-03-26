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İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde varılan ateşkese rağmen Gazze’de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.İsrail, dün Gazze’de Hamas hedeflerini vurmaya başladı.

İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde varılan ateşkese rağmen Gazze’de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.
İsrail, dün Gazze’de Hamas hedeflerini vurmaya başladı. Akşam saatlerinde ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ordusu Gazze’de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü. İsrail savaş uçakları, bu gece Gazze’nin farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Filistin makamlarından, saldırılarda yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Gazze ve İsrail arasında artan gerginliğin ardından dün gece Mısır’ın arabuluculuğunda Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkese varılmıştı.

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