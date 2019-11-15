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İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:53 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze’nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait mevzileri vurdu.İsrail, dün sabah varılan ateşkese rağmen Gazze’yi bombalamaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze’nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait mevzileri vurdu.
İsrail, dün sabah varılan ateşkese rağmen Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Hanyunus ve Refah kentlerindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait noktaları vurdu. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi. Hava saldırısını açıklayan İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze’den İsrail’in güneyine iki roket atıldığını, roketlerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini öne sürdü.

Mısır, ateşkes için ara buluculuk yapmıştı
İsrail 12 Kasım sabahı İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın öldürmesinin ardından Gazze’ye saldırı başlatmıştı. İslami Cihad Hareketi de saldırıya karşılık olarak İsrail’in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenledi. İki gün süren saldırıların ardından dün sabah erken saatlerinde Mısır’ın ara buluculuğunda İsrail ve İslami Cihad arasında ateşkes sağlandı.
İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de 34 Filistinli hayatını kaybederken 100’den fazla Filistinli yaralandı.

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