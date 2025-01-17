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  4. İsrail ateşkesi görüşüyor... Gözler pazar gününe çevrildi, Hamas duyurdu: Sorunlar çözüldü!

İsrail ateşkesi görüşüyor... Gözler pazar gününe çevrildi, Hamas duyurdu: Sorunlar çözüldü!

17.01.2025 12:47
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İsrail'de ateşkes görüşmesi başladı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre ateşkesin pazar günü başlaması bekleniyor. İlk rehinenin salıverilmesi içinse gözler salı gününe çevrilirken Hamas'tan da son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasına ilişkin sorunlar çözüldü" ifadelerine yer verildi.

İsrail ateşkesi görüşüyor... Gözler pazar gününe çevrildi, Hamas duyurdu: Sorunlar çözüldü!

İsrail basını, güvenlik kabinesinin Gazze ateşkesi için toplandığını duyurdu. Haberlerde ateşkes onayının görüşülmeye başladığı belirtildi. Ateşkesin pazar günü, rehine takasının ise salı günü başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA | HAMAS: "SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Hamas'tan ise yeni bir kritik açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Hamas: İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı" denildi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak’ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak’ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail’e çevrilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze ateşkes
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