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İsrail ateşkesi resmen onayladı! Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler: "ABD'den garanti aldık"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2025 08:03
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İsrail kabinesi, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını resmen onayladı. İsrail basınına göre ilk takasın pazar günü (yarın) saat 16.00'da başlaması bekleniyor. Ateşkes, üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülürken, İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek. İsrail Başbakanı Netanyahu “ABD ile görüştüm. Müzakereler başarısız olursa çatışmalara dönmek için garantiler aldım” dedi.

İsrail ateşkesi resmen onayladı! Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler: "ABD'den garanti aldık"

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı. Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.

İSRAİL KABİNESİ TOPLANDI

Netanyahu, kabinesini oylama için topladı. Kabinenin toplantı için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.

GÜVENLİK KABİNESİ "ATEŞKES" DEDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, tam kabine toplantısı öncesinde Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti.

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Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.

İSRAİL HÜKÜMETİ ATEŞKESİ ONAYLADI

Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak toplandı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı. Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.

İsrail hükümeti, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

NETAHYAHU: ABD’DEN TEMİNAT ALDIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi Toplantısı’nda ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden’dan güvence aldığını söyledi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu “Her iki başkandan da anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başarısız olması ve Hamas’ın güvenlik taleplerimizi kabul etmemesi hâlinde ABD’nin desteğiyle yoğun çatışmalara geri döneceğimize dair kesin garantiler aldık” ifadesini kullandı.

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İLK ESİR TAKASI YARIN GERÇEKLEŞECEK

İsrail basınına göre ilk takasın, Pazar saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Ateşkes, her biri altı hafta yani 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.

Önce kadınlar ve çocuklar, ardından 50 yaşın üzerindeki erkekler bırakılacak.

İsrail de her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.

İsrail, ilk aşamada 737 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

İsrail'de kabine toplantısının başlamasının ardından yapılan Hamas açıklamasında, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

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AŞIRI SAĞCI BAKANDAN TEHDİT

Tel Aviv'de aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, dün ateşkesin kabulünü reddederek Netanyahu'yu kendi partisinin hükümetten çekilmesiyle tehdit etti.

Aynı hamleyi aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de yapmasını istedi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Anlaşma kalıcı bir barış sağlar.
Anlaşmanın sonuçlarını beklemek gerek.
Bu tür anlaşmalara güven olmadığı düşüncesindeyim. Çok uzun sürmez
Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu Gazze Hamas
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