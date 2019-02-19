Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

Çamaşır makinesi büyüklüğünde olan Bersheet yaklaşık 600 kilogram ağırlığında olacak. SpaceIL ile devlet şirketi İsrail Uzay Endüstrisi son birkaç ayda İsrail genelinde birçok okulu ziyaret ederek projenin gençlere tanıtılması için çalıştı.

Misyonun başarılı olması halinde İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a ulaşan 4'üncü ülke olacak. Ay'a iniş yapan uzay mekiği öncelikle yüzeye İsrail bayrağı dikecek, ardından Ay'ın manyetik alanı üzerinde araştırmalar yapacak.

Proje sorumlusu SpaceIL şirketi tepe yöneticisi (CEO) Ido Anteby ve Opher Doron ilk olarak Temmuz ayında duyurulan Beresheet'in Dünya yörüngesi etrafında an az 6 defa duraklama yapacağını ve Ay'a doğrudan gitmeyeceğini açıkladı.

100 MİLYON DOLARLIK PROJEYE MALİ DESTEK

SpaceIL'in bu projesi 2011 yılında 20 milyon dolar ödüllü Google Lunar XPrize'ın düşük maliyetli robotik uzay araştırma yarışması için başladı. Ancak 5 proje, gerekli şartları yerine getiremediği için yarışma iptal edildi. SpaceIL devlete ait İsrail Havacılık Endüstrisi ile iş birliği kurarak çalışmalarına devam etti.

Proje için şu ana kadar harcanan yaklaşık 100 milyon doların çoğunu Güney Afrika asıllı İsrailli milyarder Morris Kahn kaşıladı. İş adamı Kahn projeyle ilgili olarak 'Sadece İsrailliler değil, dünya üzerindeki her Yahudi'nin İsrail Ay'ın yüzeyindeyken kendisini hatırlayacağını' söylemişti.

