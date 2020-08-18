İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35 satmasına karşıyız' diyerek yalanladı

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD'nin İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satmaya hazırlandığını öne sürdü. İsrail'de Başbakanlık haberi yalanladı.

Yediot Ahronot bu satışın iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli bir maddesi uyarınca yapılacağını yazdı.

Söz konusu maddede İsrail'in bölgedeki herhangi bir ülkeye stratejik silah satılmasına yönelik itirazını kaldırdığı iddia ediliyor.

Gazete haberini Amerikalı ve BAE'li kaynaklara dayandırdı.

1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ABD, İsrail'in askeri üstünlüğünün bozulmaması için, bu ülkenin onayı olmadan Orta Doğu ülkelerine ileri savaş sistemleri satmayacağı güvencesini vermişti.

ABD şimdiye kadar bu taahhüdüne uydu.

'BAE'ye on milyarlarca dolarlık silah satılacak'

Yediot Ahranot ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'ın girişimleriyle imzalanan anlaşmada Washington'un BAE'ye F-35'ler de dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık silah satmasını öngören bir madde bulunduğunu yazdı.

Gazete, BAE'nin İsrail ile anlaşma imzalamasının ana nedeninin bu olduğunu öne sürdü.