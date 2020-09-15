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İsrail-BAE anlaşması öncesi Beyaz Saray önünde Netanyahu karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington DC’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir grup, İsrail ile BAE arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşması öncesinde protesto gerçekleştirdi.İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasına saatler kaldı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı bir grup, İsrail ile BAE arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşması öncesinde protesto gerçekleştirdi.
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasına saatler kaldı. Başkent Washington DC’de Beyaz Saray önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtları imza töreni öncesinde bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. ABD’de yaşayan Netanyahu karşıtı grup, BAE ile varılan anlaşmayı desteklediklerini ancak anlaşmaya Netanyahu’nun imza atmasını istemediklerini ifade etti. Protestocular, anlaşmanın yolsuzluk soruşturması geçiren bir Başbakan tarafından imzalanacağını, bu nedenle İsrail’in demokratik statüsünü tehlikeye attığını belirtti. Protestocular, "Barışa evet", "Yolsuzluğa hayır" şeklinde slogan attı.
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın resmi imza töreni saatler sonra Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek. Törene ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed katılacak. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. Arap ülkesi olacak.

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