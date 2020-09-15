HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail-BAE anlaşması öncesinde Batı Şeria’da protestolar başladı

İsrail-BAE anlaşması öncesinde Batı Şeria’da protestolar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Batı Şeria’daki Filistinliler İsrail ile BAE arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasını protesto etti.Batı Şeria’nın farklı ilçelerde yüzlerce Filistinli, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Batı Şeria’daki Filistinliler İsrail ile BAE arasında bugün Beyaz Saray’da imzalanacak normalleşme anlaşmasını protesto etti.
Batı Şeria’nın farklı ilçelerde yüzlerce Filistinli, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşme anlaşmasını protesto etti. Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir araya gelen Filistinliler, Birkaç saat sonra ABD’nin Washington’daki Beyaz Saray’da imzalanacak anlaşmaya tepki gösterdi. Sokaklara dökülen protestocular, anlaşmayı Araplara ve Filistinlilere yapılan bir ihanet olarak tanımlayarak "Normalleşmeye hayır ", "İsrail’in ırkçı ilhak planlara hayır ", "Yazıklar olsun Kudüs’ü dolarla satılar" sloganları attı. Protestocular, gösteride İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli gençlerin fotoğrafları ile “şehitlerimizi unutmayacağız” yazılı pankartlar taşıdı .
Protestoda katılan bir Filistinli yaptığı açıklamada, “İsrail ile normalleşmenin bir ihanet olduğunu söylemek için toplandık. Bütün Arap ülkelerine sesleniyoruz normalleşmeye hayır desinler ve artık bir tepki göstersinler” ifadelerini kullandı. Gösteri organizatörlerinden bir Filistinli ise, “Her zaman normalleşmeye karşı olacağız. Direnişle beraber haklarımızı talep etmeye devam edeceğiz” dedi.
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi için 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın resmi imza töreni bugün Beyaz Saray’da yapılacak. Birkaç saat sonra imzalanacak anlaşma ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed katılacak. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. Arap ülkesi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulunduKorkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Kocaeli'de korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu
Korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu
Yalova'da yeni koronavirüs kararı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı
Kritik Türkiye -Yunanistan toplantısı başladı
Beylikdüzü'ünde TIR kazası! Yol trafiğe kapatıldı
3 TIR kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Antalya'daki otelde şoke eden olay! 'Maske tak' diyen hemşire yüzüne terlik yedi
Antalya'daki otelde şoke eden olay!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.