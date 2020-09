“İsrail-BAE Normalleşmesinin İkinci Hedefi Türkiye”

BAE’nin ABD’den en azından 2024 yılına kadar İsrail’in yeni ilhak adımlarına onay vermeyeceğine ilişkin güvence almış olduğuna dikkat çeken Ibish, “Bu durum BAE’nin bir süreliğine İsrail’in ilhak planlarını durdurduğu iddiasını güçlendiriyor. Bu da Filistinliler’e yardım etmekle kalmayıp, iki devletli çözüm ve dolaylı olarak Arap Barış Girişimi’ne de can simidi uzatmış oluyor. Yani bir yandan Arap Barış Girişimi’ni ve onun etrafında oluşan mutabakatı terk ediyor gibi görünüp, diğer yandan bu planın tamamen yok olmasını bir anlamda önlemiş oluyor. Çünkü ilhakın devamı iki devletli çözümü tamamen denklem dışı bırakırdı. Her şekilde Filistinliler kendi proaktif stratejilerini formüle etmek zorunda. Arap Barış Girişimi’ne güvendikleri için bunu uzun süredir yapmıyorlardı. Trump’ın ilhak planını geçtiğimiz Ocak ayında açıklamasının ardından Filistinliler buna doğrudan ‘Hayır’ demişti. Ancak bu yeterli değil. Kendi stratejilerini oluşturmak zorundalar. Yoksa onlar için tam bir felaket olacak” sözleriyle değerlendirdi.

Makovsy, “İran’ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi iki ülkenin bir araya gelmesi inanılmaz bir birleşim. Birleşik Arap Emirlikleri elbette bunun İran’a karşı yapıldığını söylemekten dikkatle kaçınacaktır. Ancak her iki ülke de İran’ın nüfuzundan rahatsız ve her iki ülkenin de İran’la nükleer anlaşma konusundaki duruşları son derece net. Her iki ülke, Türkiye’nin destek verdiği siyasal İslam ve Katar’ın finanse ettiği Müslüman Kardeşler’den rahatsız. Bu anlaşma bölgedeki aşırıcıları dışlamak isteyen iki ülkenin ittifakı” şeklinde konuştu.

Anlaşmanın ekonomik ve teknoloji boyutu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin normalleşme anlaşması kapsamında ekonomi, ticaret, yatırım ve teknoloji alanında ilişkileri geliştirmeleri bekleniyor. Anlaşmanın ekonomik boyutuna da dikkat çeken David Makovsky, “Bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu’da Mars’a uzay aracı gönderen tek ülke. İsrail’in altyapısına yatırım planlarından söz ediliyor. Bunlar İsrail’in Ürdün’le barış yaptığı dönemde düşünülemezdi. Wall Street Journal’da hafta sonu yer alan bir habere göre, BAE’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 60’ı artık petrolden gelmiyor. Ülke ekonomisini dijitalleştirmeye çalışıyor” sözleriyle değerlendirdi.